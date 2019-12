El 19% de los menores de 8 años utilizan las pantallas el doble de las horas que aconseja la OMS

El 19% de los menores de 8 años utilizan pantallas entre una y dos horas al día, el doble del que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Además, el 80% de los padres saben que móviles y tabletas afectan la visión del menor. Estos son algunos de los resultados de la encuesta que ha hecho el Colegio de Òpticos Optometristas de Cataluña entre 1.105 infantes de España. Uno de cada tres niños utiliza el móvil o la tableta diariamente. Estos porcentajes de uso, además, se verán incrementados durante las vacaciones de Navidad. Uno de cada diez niños frecuentemente come mirando una pantalla. Los expertos recomiendan que los menores de dos años no utilicen móviles o tabletas, no solamente por su visión, sino también porque puede provocar problemas en su desarrollo.

Otro de los datos de la encuesta es que el 5'3% de los menores de 8 años se va a dormir con su tableta o móvil varios días a la semana, perjudicando así su tiempo de descanso. El 8'8% de los niños de entre 4 y 8 años quiere un regalo digital, y el porcentaje sube a los 12'8 en los infantes de 7 a 8 años. El 13'8% de los niños de entre 5 y 8 años recibirá un regalo de este tipo estas Navidades.

La recomendación de los expertos es que los niños de entre dos y cinco años utilicen pantallas una hora como máximo al día, y los mayores no pasen de las dos horas y que su uso no sea continuado. El predominio de los problemas visuales se ha incrementado sustancialmente en los últimos cinco años asociada al uso intensivo de pantallas desde edades muy precoces.