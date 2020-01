Los ingresos por turismo de compras 'tax free' en Barcelona crecieron un 18% en 2019 y un 19% en el paseo de Gràcia, que concentra una de cada tres ventas de este tipo en España y el 63% del total en Catalunya.

Así se extrae del informe 'Barcelona, ¿en el foco del turista de shopping?' presentado este martes en rueda de prensa por el director general de Global Blue España, Lluís Llorca.

La presentación, que ha tenido lugar durante la inauguración de un espacio de devolución anticipada del IVA en el paseo de Gràcia por parte del mismo operador de Tax Free, ha contado con la participación del concejal de Turismo e Industrias Culturales de Barcelona, Xavier Marcé.

Llorca ha explicado que el impacto de los disturbios que tuvieron lugar en las calles de Barcelona tras la sentencia del juicio del 1-O no se notó porque no se convirtió en algo estructural, y ha sostenido que en todo caso hubo una desaceleración de cinco puntos porcentuales durante unas cuantas semanas.

"Barcelona crecía cinco puntos menos, no hemos querido publicar el dato porque no ha hecho falta: hubo desaceleración y luego recuperación", ha sostenido, y ha dicho que el mes de octubre no tuvo un impacto muy negativo y que de cara a las próximas semanas las perspectivas que tienen son buenas.

Ha insistido en el hecho de que los disturbios no se convirtieron en estructurales, al contrario de lo ocurrido en Francia con las protestas de los 'chalecos amarillos': "París ha estado en decrecimiento durante un año completo".

Llorca ha señalado que las perspectivas para el nuevo año chino, que supone uno de los periodos del año con más llegada de turistas chinos, son positivas, y ha destacado que pese a que solo hace tres meses de los disturbios de octubre, periodo en el que se prepara un viaje, no hay previsión de que afecte la entrada de año.

Ha explicado que, según el informe, los turistas chinos acaparan más de la mitad de las compras 'tax free' (51%), seguidos de los viajeros provenientes del mercado Asia Pacífico (12%), Estados Unidos y Canadá (10%), América Latina (7%) y Rusia (6%).

Ha destacado que el tique medio del turista chino en el paseo de Gràcia es el más alto, con una media de 1.563 euros, lo que supone un 20% más respecto a 2018, seguido del turista de Estados Unidos y Canadá, de 1.038 euros, y que supone un crecimiento del 41% respecto a 2018.

Ha resaltado la necesidad de atraer a más turistas internacionales de perfil Élite, el cual gastó una media de 40.000 euros en 'shopping' en los últimos 24 meses, y que en España supone el 0,7% del total de turistas, a la vez que representa el 20% del gasto total: "Tener esos viajeros marca la diferencia".

Finalmente, Llorca ha defendido que Barcelona debe poner el foco en el gasto turístico, promover hoteles de alto nivel así como promover el destino Barcelona en mercados de largo radio --Asia, Golfo Pérsico, Rusia y América-- y cooperar de forma intensa y coordinada para la promoción del Destino España para poder competir mejor con los países del entorno.

Global Blue ha inaugurado este martes un espacio de devolución anticipada del IVA en el paseo de Barcelona con el objetivo de "mejorar la experiencia de compra del turista de fuera de la Unión Europea" porque es el más rentable por su propensión al gasto.

El centro facilita el cobro de IVA de sus comprar sin tener que esperar al último día de su viaje para que así el turista tenga de nuevo el dinero el bolsillo y pueda reinvertirlo en más compras en la capital catalana.

Global Blue prevé tramitar cerca de ocho millones de euros en devoluciones en 2020 a través de este nuevo espacio y que los viajeros que acudan a él lo hagan con un tique medio de 1.057 euros.