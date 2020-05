Los independentistas catalanes no han tardado en anunciar nuevas manifestaciones aprovechando el plan de la desescalada, y ya están planeando nuevas concentraciones en toda Cataluña, aunque sigue llamando la atención que se hagan en plena pandemia mundial.

Poco a poco, las manifestaciones independentistas están volviendo con la "nueva normalidad" y ya realizan sus peculiares protestas, como el pasado viernes en la Avenida de la Meridiana o la pasada semana en Terrassa (Barcelona). Ahora, Girona está esperando a saber si pasa a la fase 2 para poder preparar sus concentraciones, ya habituales cada lunes en la plaza del Vi de la capital de una de las provincias catalanas.

Según ha explicado el presidente de Òmnium Cultural en la comarca del Gironès, Sergi Font, "si el próximo lunes se entra en fase 2, que todo indica que sí, el acto ya lo convocaremos a las 20 h en la plaza del Vi; pensamos que es el momento de volver físicamente".

Otra localidad catalana que ya plantea la vuelta del radicalismo independentista a sus calles es en Salt (Girona), donde los Comités de Defensa de la República (CDR) ya han anunciado que recuperarán las calles con manifestaciones porque "les sobran motivos". Según CDR Salt, las concentraciones serían "por la justicia social, por la libertad, por la libertad de los presos políticos y por la independencia".

⭕LA VIDA ABANS QUE EL CAPITAL⭕



Per la #justíciaSocial

Per la #Llibertat

Per la #LlibertatPresosPolítics

Per la #Independència

✊��ENS SOBREN ELS MOTIUS!✊��



#RecuperemElsCarrers



✔️AVUI DIMARTS 26

✔️20H

✔️PLAÇA DE LA LLIBERTAT

✔️PORTA LA TEVA PANCARTA/CASSOLA pic.twitter.com/LxHl2Bz9CZ