Los ciudadanos de Barcelona no ven con buenos ojos la nueva medida de Ada Colau

Ada Colau ha anunciado que el ayuntamiento tomará medidas para que Barcelona gane espacio para el peatón y se lo recorte al vehículo privado. El consistorio empezará a cortar el tráfico en Via Laietana y Aragó el primer fin de semana de cada mes, como sucede ya en Gran de Gràcia.

“Esto no resolverá los problemas de Barcelona”, ha admitido Colau. No obstante, dice que “el centro de la ciudad no puede ser el coche, tienen que ser las personas”. En total, ha dicho, la medida afectará a 10 calles, entre ellas las citadas y la calle de Sants.

Los ciudadanos de Barcelona esperan con poca ilusión la nueva medida impulsada por el gobierno de Colau, que prevé restringir la circulación de las vías principales de Barcelona una vez a la semana. Aunque los ciudadanos coinciden en que se tienen que tomar medida para reducir la contaminación en la ciudad, no todos los encuestados están del todo convencidos de que esta sea la mejor medida.

La alcaldesa también ha citado otra medida destinada a acotar los efectos negativos del tráfico: "Barcelona tiene que reducir la velocidad. En el 50% de las calles el límite es de 30 kilómetros por hora como velocidad máxima, en el resto es de 50 kilómetros por hora, y eso tiene que cambiar. Queremos pasar de ese 50% al 75% en dos años: este año, 100 kilómetros, y el año que viene, 100 kilómetros más".

Colau ha puesto un ejemplo del beneficio que supone reducir la velocidad: ha dicho que los estudios demuestran que en los atropellos que se producen a 50 km/hora hay un 45% de mortalidad, que desciende hasta un 5% si la velocidad es de 30 km/hora.