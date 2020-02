Los CDR colocan una guillotina que amenaza al Rey en una céntrica plaza de Girona

Los independentistas de Girona han instalado una guillotina en la céntrica Plaza 1 de Octubre. Junto a ella hay un cartel de grandes dimensiones donde se lee: "Si el Rey quiere corona, corona le daremos”. Además, al lado de la cuchilla de la guillotina casera también cuelga una corona.

Este lunes Societat Civil Catalana ha denunciado en sus redes sociales cómo los CDR de Girona han colocado la guillotina contra el Rey en la céntrica plaza de la ciudad.

La nueva Plaza del 1 de Octubre de Girona fue inaugurada en abril de 2018, después de la aprobación para cambiar el antiguo nombre de Plaza de la Constitución, por este que hace referencia a la fecha del referéndum independentista prohibido por el Tribunal Constitucional.

El acto fue publicitado en Twitter por los CDR de Ter-Gavarres, que reclaman que “no olvidemos contra quien luchamos".

No oblidem contra qui lluitem!!!

No ens n'hem pogut estar de tenir un record x la reialesa...

No oblidem, no perdonem!

... tampoc ens venem ni ens deixem sobornar...

El poble mana, el govern obeeix!

Ni líders ni tacticismes, lleialtat i dignitat! pic.twitter.com/neKQ8mCnTX