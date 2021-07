Los "botiflers" Márquez apoyan a la selección y despiertan la indignación entre independentistas

Marc Márquez ha querido apoyar a la Selección de España que ayer fue eliminada de la Eurocopa tras caer derrotada ante Italia en los penaltis. Pese a perder, el combinado español fue superior a su rival durante todo el partido y eso ha despertado el orgullo y el masivo apoyo de toda la ciudadanía. Ha sido el motorista y octocampeón del mundo quien esta mañana en una publicación en Twitter ha manifestado ese orgullo y sustento al equipo nacional portando la elástica roja para ejercitarse: "Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la @SeFutbol! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega".



Su hermano, Álex Márquez, motorista y también campeón del mundo en dos ocasiones, le ha contestado con un mensaje similar, "Me vengo contigo".

Me vengo contigo ???? pic.twitter.com/9yS2IuE10d — Alex Márquez (@alexmarquez73) July 7, 2021

La repercusión en las redes sociales ha sido notable pues ambos deportistas son referentes y arrastran a comunidades de fans muy grandes. Pero los dos hermanos también tienen que soportar el enfado y las descalificaciones de aquellos que los consideran traidores. Cabe recordar que ambos Márquez son naturales de Cervera un pequeño municipio de Lleida donde las fuerzas independentistas acumularon un 60% de los votos en las pasadas elecciones municipales. Hijos de un pueblo de mayoría independentista los dos hermanos siempre han tenido que lidiar con la dicotomía entre sus propios sentimientos -ambos siempre han manifestado su identificación con España- y el contexto sociopolítico que les rodea en su pueblo y comunidad.



Una dualidad que se hace patente cada vez que uno de los dos ondea la bandera de España tras una victoria o, como en este caso, apoyan por las redes sociales a la Selección.



"Traidores", "Cervera, ciutat traidora", "No tornis a parlar català" (No vuelvas a hablar catalán), "Vendido" o el ya habitual "Botiflers" son algunas de las lindezas que tienen que soportar los dos hermanos cuando manifiestan sus sentimientos en las redes sociales. Hace mucho que los Márquez se acostumbraron a lidiar con la amalgama de improperios que reciben por parte de la parroquia independentista que no puede evitar sulfurarse ante todo aquello que se identifique con España.