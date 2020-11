Los autónomos, sobre las ayudas de la Generalitat: “Es como los juegos del hambre”

La Generalitat había previsto un fondo de 20 millones de euros para ayudar a unos diez mil autónomos a razón de unos 2.000 euros por persona para hacer frente a la crisis del coronavirus. Se podía solicitar hasta cuando se acabara el fondo o hasta el 20 de noviembre. Pero sólo ha durado un día y medio porque este mediodía ya se ha agotado el fondo. A primera hora de la mañana se han recibido más de 300.000 solicitudes y el sistema ha vuelto a colapsar, como ya ocurrió este lunes. Desde el Departamento de Políticas Digitales se atribuye el fallo a la cantidad de solicitudes que se han recibido en tan poco tiempo y se acusa a otro departamento, al de Trabajo, del mal diseño de la ayuda, porque se ha concedido en función del orden de concurrencia y no en función de las necesidades.

"LOS JUEGOS DEL HAMBRE"

Y esto es precisamente lo que critican algunos de los autónomos con los que ha podido hablar COPE, como Salvador Albert, que tiene una empresa que se dedica a hacer eventos infantiles con pompas de jabón. De repente, y por la pandemia, se quedó sin ingresos, y teniendo en cuenta que el panorama a corto plazo no se presenta mejor, decidió pedir la ayuda de la Generalitat. Lo intentó ayer lunes, sin éxito, también hoy, con el mismo resultado. Ponía como ejemplo que el sistema pedía la comarca donde reside, pero por un error de carga, no la podía marcar y tampoco la dirección, con lo cual no podía pasar al siguiente nivel para continuar la petición. Falló la plataforma digital pero también encuentra perverso el sistema que ha utilizado la Generalitat para repartir el dinero: los primeros que acceden, lo consiguen. Salvador Albert lo comparaba con "Los juegos del hambre, porque es matar al de al lado, para que tú sigas para adelante. Realmente te llevas tú la ayuda y se la quitas a otro, entre comillas”, en un sistema de reparto que considera “nefasto” en cuanto a filosofía. Y a todo esto hay que añadir, recuerda Albert, los problemas informáticos, con lo que la “frustración” de los autónomos es aún mayor.

En cualquier caso, y para salir de la situación, Salvador Albert pide unidad de todos y recuerda también que la solidaridad familiar que ha sido clave en otras crisis tiene un límite, porque ya hay más de un miembro en las familias que se han quedado sin ingresos o ha perdido el trabajo por la pandemia.