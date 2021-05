LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

Al programa d'avui hem començat visitant l'hospital Joan XXIII. És l'hospital de referència a Tarragona i Terres de l'Ebre, i al seu laboratori s'han fet ja més de 350.000 PCR des que va començar la pandèmia. La directora del laboratori, la doctora Teresa Sans, ha passat pels micròfons de LA LINTERNA.

Hem continuat presentant-vos un llibre excepcional: "Los 6 pilares de la resiliencia", escrit per Agustín Peralt, qui ens ha explicat la seva història de superació i de com ha aconseguit canviar la seva vida, després de passar per moments realment difícils.

I per acabar hem compartit amb el xef Sergi Ruiz una bona notícia: Els restaurants podran tornar a servir sopars a partir de diumenge. Amb el Sergi, propietari del restaurant Denassus de Barcelona, hem parlat sobre el delicat moment que viu la restauració i de com poder servir sopars els pot donar una mica d'oxígen.