El 73% de las familias que atiende Save the Children han visto alterada su situación laboral

El 73% de las familias que atendía Save the Children antes de la crisis del coronavirus han visto alterada su situación laboral durante la primera semana del estado de alarma., según ha informado la organización en un comunicado. Además, la mitad de ellas tienen estrés y problemas de convivencia. Save The Children lo ha detectado mediante una encuesta telefónica a 275 familias.

El caso más generalizado es que los dos progenitores hayan perdido sus puestos de trabajo, que en el caso delas madres suele estar vinculado al sector doméstico y en el de los padres, a trabajos de economía informal, como la recogida de chatarra o el mercado. Los trabajos acostumbran a estar relacionados con la economía sumergida, por lo que no pueden recibir prestaciones.

Según informa Save the Children, la situación está pasando factura en el bienestar emocional de este tipo de hogares, pues el 46% manifiestan un aumento de los niveles de estrés y problemas de convivencia, en parte por las malas condiciones de habitabilidad y el escaso tamaño de sus viviendas.

La organización constata que la mitad de los niños se ve afectado negativamente y siente nerviosismo por no poder salir de casa y miedo o preocupación por el bienestar de sus familiares. Además, dos de cada diez niños ni dedican tiempo a las tareas escolares durante la semana y sólo la mitad lo hace a diario. Esto podría ser por la falta de conectividad o de dispositivos informáticos, según apunta Save the Children.

La entidad pide facilitar el acceso y agilizar la tramitación de la solicitud de la Renta Garantizada de Ciudadanía para las personas que la soliciten por primera vez a través de una línea que no necesita la cita presencial. También solicita ampliar la moratoria de hipotecas y alquileres y acuerdos entre las empresas gestoras de luz, agua y telecomunicaciones para cancelar los pagos de las familias más vulnerables, así como la creación de ayudas específicas no contributivas de emergencia social para aquellas familias que no puedan acogerse a medidas de carácter laboral.