El 85% de las familias numerosas catalanas tienen dificultades con las clases 'online'

El 85% de las familias numerosas catalanas no disponen del material informático necesario para que sus hijos puedan seguir las clases 'online' durante el confinamiento por coronavirus, según una encuesta de la Asociación de Familias Numerosas de Catalunya (FANOC).

"Las familias numerosas son los hogares en Cataluña con el mayor índice de riesgo de pobreza infantil; si ahora le sumamos la brecha educativa, las consecuencias serán muy graves", ha advertido el director de FANOC, Raúl Sanchez. Por este motivo, y ante el probable alargamiento hasta septiembre de este estado de excepcionalidad académica, la FANOC ha pedido a la Generalitat que distribuya los ordenadores que ahora no se utilizan en las escuelas entre las familias con más niños y menos recursos informáticos en casa.

Además, la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha decidido que los títulos de familia numerosa y monoparental que hayan caducado o caduquen entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020 se prorroguen automáticamente por un año, y que los que caduquen entre el 1 de junio y el 31 de octubre se renovarán por seis meses.

Ha adoptado esta mesura para atender las necesidades de confinamiento derivadas de la crisis sanitaria por Covid-19 y garantizar los derechos de las familias numerosas y monoparentales, e independientemente las familias a las que les caduque el título en este periodo deberán solicitar la renovación una vez finalizado el estado de alarma.

Aunque en la decisión de la Generalitat hay algunas excepciones, ya que en el caso de hijos que durante el periodo de prórroga automática cumplan 21 años o más, y no cursen estudios adecuados a su edad o estén buscando trabajo, o cumplan 26 años y, en ambos casos, no tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no será efectiva esta prórroga automática y dejarán de ser beneficiarios al no cumplir los requisitos legales.