Las excusas ridículas de un alcalde independentista para justificar la participación del Ejército

El Ejército de Tierra está viendo como su participación en las tareas de ayuda pública aumenta día tras días, no sin ser cuestionados por quienes se empeñan en seguir creando batallas políticas de una situación donde no caben bandos.

Efectivos del Ejército han llegado a Montblanc (Tarragona) para reconstruir un puente, debido a que el temporal registrado a finales de 2019 lo destrozó.

El Ejército llega a Montblanc para reconstruir un puente. A pesar de todos los desprecios que reciben del separatismo siguen trabajando de forma incansable para mejorar las condiciones de vida de todos los catalanes. Sí, también las de los que los insultan.

El alcalde idependentista del municipio tarraconense, Josep Andreu, grabó un video en el que justifica su decisión de pedir la ayuda del Ejército para construir un puente.

Ante la cruzada de diferentes miembros del Govern contra la presencia de las Fuerzas Armadas en Cataluña para realizar tareas de limpieza e instalar hospitales de campaña, Andreu se ha sentido obligado a dar explicaciones. “Esta semana, el Ejército español construirá el puente de la Font del Bolovi. Es una situación de emergencia para ayudar a una empresa del municipio. Pero el desarrollo de estos acontecimientos me reafirman en mi convicción de independentista”, escribe en Twitter.

— Josep Andreu (@jandreud) April 6, 2020

En el vídeo, Andreu explica que “nos ofrecieron discreción sin elemento político”, pero acaba retratándose al decir que “al cabo de dos días, ni más ni menos que Pedro Sánchez, usó el nombre de Montblanc, en sede parlamentaria”. Y lamenta que, aunque “tenían que ser discretos”, utilizaron “el púlpito de las Cortes españolas” para explicarlo.

Por otra banda, también el Ayuntamiento de Els Pallaresos (Tarragona) requirió la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la residencia de ancianos Nostrallar ante la "crítica" situación que se vive en el centro, con 20 positivos de Covid-19.

La decisión se ha tomado por la "información sesgada facilitada por la residencia, las preocupaciones recibidas por parte de los familiares de los residentes y trabajadores del centro, la falta de medios del mismo ayuntamiento y el aumento exponencial de casos confirmados de coronavirus". Además, el consistorio también pide al ejército que se ocupe de la desinfección de los espacios públicos, locales municipales y calles.

Se han hecho correr muchas informaciones sobre este centro: "El director no quiere que entre el Ejército, porque es el ejército español"; "Tenían que entrar hoy y no los han dejado entrar porque tienen abuelos muertos en las habitaciones". Ante estas acusaciones, el responsable del centro, Moises Sumoy, responde con mucha contundencia: "no nos dedicamos a coleccionar cadáveres. Quien lanza estas historias tiene muchas ganas de hacer daño".

Avui l'UME ha desinfectat instal·lacions municipals i carrers de #ElsPallaresos.

Avui l'UME ha desinfectat instal·lacions municipals i carrers de #ElsPallaresos.

També es va proposar la seva intervenció a la Residència Nostrallar. Finalment, només han pogut desinfectar els exteriors, ja que la junta directiva ha decidit retirar la petició d'ajuda. #Covid19

Ayer la UME desinfectó instalaciones municipales y calles de Els Pallaresos, pero no pudo intervenir en la residencia de ancianos Nostrallar dado que la junta directiva decidió retirar la petición de ayuda al Ejército.

A pesar de todos los desprecios que el Ejército recibe del separatismo, siguen trabajando de forma incansable para mejorar las condiciones de vida de todos los catalanes.