Las escuelas de educación diferenciada se rinden para no perjudicar económicamente a las familias

Buena parte de las escuelas que en Cataluña ofrecían educación diferenciada pasarán a ser mixtas a partir del próximo curso, en la ESO. Es lo que han trasladado al departamento de Educación, después de que el consejero Josep González-Cambray anunciara que no se iba a renovar los conciertos educativos a estos centros si mantenían ese modelo educativo. La mayoría de estos centros pertenecen a la Institució Familiar de Educació: se trata de La Vall y La Farga, en Barcelona; de les Alzines en Gerona y de Institución Tarragona. También dará el paso el Bell-Lloc de Gerona.

Desde la Institució Familiar de Educació, su responsable de comunicación, Albert Cortès, ha explicado a COPE que han tomado la decisión no porque les guste, sino pensando “en la economía de las familias”, para no perjudicarlas perdiendo el concierto y para que “estos centros puedan ser accesibles para cualquier familia independientemente de su nivel socioeconómico”. También ha lamentado que el debate sobre la educación diferenciada se haya centrado más en “aspectos ideológicos y no pedagógicos”.

Y mientras tanto, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, saca pecho y asegura que lo que dice, se cumple. Ha recordado que en octubre anunció que no se renovarían conciertos en las escuelas de educación diferenciada en secundaria, y ahora la mayoría de estos centros han anunciado que cambian su modelo educativo. Pero al consejero no le parece esto suficiente y quiere pruebas. Se ha enviado a estos centros un requerimiento para que demuestren, en un plazo de diez días, que efectivamente cumplirán. El consejero quiere saber cómo lo han comunicado a las familias, al claustro, cómo configurarán espacios, o cuál será el nuevo proyecto educativo, que por supuesto, ha añadido González Cambray, debe tener perspectiva de género. “Tienen que demostrar que no hay segregación por sexo en ninguna escuela financiada con fondos públicos, y por lo tanto, ahora mismo, no tienen el concierto”, sentenciaba el consejero.