Juzgados dos acusados de agredir a una mujer trans en Barcelona

La audiencia de Barcelona juzga este miércoles a los dos hombres que agredieron a una mujer trans en un parque de Barcelona. Los varones estaban en un bar mientras la mujer jugaba a bádminton en un parque enfrente suyo. El fiscal subraya que lanzaron mensajes humillantes hacia la mujer, tales como: "Yo no sé si viene con sorpresa, será que somos antiguos, no sé si es chico o chica, eso no es una chica que tiene sorpresa, será una maricona de mierda" o "Si Franco estuviera estos no estarían aquí, son travelos, maricón de mierda, maricona, es un tío".

Al escuchar los comentarios, la mujer les pidió que dejaran de insultarla, a lo que uno de los acusados reaccionó poniéndose agresivo hasta intentar cogerle el bolso, cogerla del brazo y amenazarla de matarla con un punzón que tenía en el bolsillo. El otro hombre animó al agresor mientras el primero presuntamente le dio a la mujer varias patadas en el brazo y la arañó en el pecho y una pierna. El hombre llegó a sacar el punzón de su bolsillo, pero se lo quitó una persona que intervino para calmar la situación. La mujer quedó con una herida superficial de 25 centímetros en la pierna.

La fiscalía pide una condena para los dos acusados por un presunto delito de odio, por un delito contra la integridad moral y por dos delitos de lesiones leves.