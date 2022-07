Josep Sánchez Llibre, optimista sobre el pacto de rentas

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado optimista de cara a lograr un acuerdo sobre el pacto de rentas, que la patronal defiende que también incluya el sector público y los pensionistas. "No tendremos más remedio que llegar a un acuerdo en los próximos meses. Si no hay pacto de rentas implementado, no tendremos las oportunidades de salir sanos y salvos del huracán económico". Por eso ha instado empresarios, sindicatos y gobiernos para poner todo el que tengan al alcance para que sea posible. Ahora mismo, hay abiertas más de 4.000 tablas de negociación colectiva entre sindicatos y empresas en el estado y el principal escollo de las conversaciones son los incrementos salariales.





"Muchas empresas hoy están trabajando a pérdidas y plantear un incremento salarial indexando la inflación automáticamente por muchas empresas quiere decir cerrar", ha insistido. Por este motivo, el presidente de Fomento ha apostado para que "los salarios suban en la medida que puedan asumirlo" las empresas, pero no necesariamente con el porcentaje de incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC).



En este sentido, ha dicho que es consciente que "es evidente" que muchos trabajadores "no llegan a finales de mes" y por eso ha insistido que es necesario "un sacrificio por parte de la administración pública para llegar donde no puedan los empresarios. "Hemos planteado el pacto de solidaridad y responsabilidad porque sindicatos trabajadores, patronales, empresarios y función pública y pensiones puedan resolver la situación", ha dicho.