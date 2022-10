Josep Bou renunciará al acta de regidor del ayuntamiento de Barcelona antes de que acabe el mandato

El presidente del grupo municipal del partido popular en el consistorio de Barcelona, Josep Bou, renunciará su acta de regidor. Asegurá que no tendría “ ningún sentido” acabar la legislatura, ya que no repetirá en las listas para las elecciones municipales de 2023. Aunque no ha dejado claro cuándo llevará a cabo esta acción, Bou, ha confirmado que está pactando el momento y la forma exacta en la que llevar a cabo la renuncia formal de su puesto.





La intención del aún presidente es que no quede ningún “herido'' durante su salida y añade que quiere hacerlo con “ decencia”. Ha insistido en que cuando tenga la fecha pactada lo comentará con la alcaldesa, Ada Colau, e iniciará los trámites pertinentes. Òscar Ramirez, el número dos de la lista, será el encargado de llevar a cabo sus funciones. Bou ha dejado la puerta abierta a la política, asegurando que es una pausa, aunque no descarta volver, ya sea en el Ayuntamiento o en el Parlament.