Jordi Cuixart sale de prisión para ir a trabajar

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido de prisión este miércoles para ir a trabajar. Cuixart se ha dirigido ha su empresa para tal de dirigirla de forma presencial, en su fábrica de Sentmenat (Barcelona), a la que ha llegado minutos antes de las 9.30 horas, con mascarilla y guantes, ya que la empresa forma parte de la cadena de servicios esenciales durante la pandemia de coronavirus.

Ciuxart ha entrado en coche al parking de la empresa y ha salido a saludar a los periodistas, y cuando termine la jornada laboral, volverá a la cárcel de Lledoners (Barcelona) en régimen especial de aislamiento: no podrá volver a su módulo habitual y estará recluido en una celda sin entrar en contacto ni compartir espacios con el resto de presos que no salen al exterior, y los fines de semana estará incomunicado.

El líder de Òmnium ha podido salir a partir de este miércoles después de que la Consejería de Justicia de la Generalitat haya explicado el martes que los presos en Cataluña clasificados con tercer grado y a los que se aplique el 100.2 para trabajar podrán salir de prisión para acudir a sus centros de trabajo si sus empleos pertenecen a sectores que han retomado su actividad.

Por otro lado, los exconsellers condenados por el 1-O Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull también saldrán de la cárcel a lo largo de esta semana para reicorporarse a sus puestos de trabajo —en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario—, mientras que el exconseller Raül Romeva ha decidido no salir "para contribuir a contener más y mejor la pandemia".

Turull, Forn y Rull saldrán "porque no pueden hacer teletrabajo desde su casa, al no estar confinados en sus domicilios" y no cuentan con autorización para hacerlo desde la cárcel.

Romeva ha informado de que no saldrá de la cárcel para ir a trabajar por decisión propia: "Hasta que la alerta sanitaria no cambie sustancialmente, no retomaré mi trabajo fuera de la cárcel".