Joel Joan ataca a Miquel Montoro, niño youtuber que ha pasado de hablar catalán al castellano

El youtuber de 13 años Miquel Montoro, que se ha hecho viral en los últimos meses por sus vídeos explicando la vida rural en Mallorca ha decidido usar el castellano en sus vídeos.

Según ha explicado Montoro en un vídeo de preguntas y respuestas, el joven mallorquín ha decidido pasar a hablar castellano en sus contenidos para llegar a un mayor número de audiencia. El problema ha llegado cuando usuarios defensores de la lengua catalana han salido a atacar al joven youtuber por "olvidarse" del catalán a partir de ahora en sus vídeos.

Nada más y nada menos que el ex presidente de la Academia del Cine Catalán, Joel Joan, ha criticado el cambio de lengua de Montoro, que cree que lo ha hecho por interés, y ha lamentado que el joven mallorquín prefiera ganar más dinero en Youtube que defender la lengua.

No t’enganyis estimat. No s’adonarà de res. Cada dia serà més ferm amb la llengua que ha escollit per interès. I si ja té criteri per decidir amb quina llengua vol fer mes calerons per mi ja es prou gran per entrar en els debats dels adults. https://t.co/sRj3pf5G52