Joan Canadell culpa a España del cierre de Nissan

El Presidente de la Cámara del Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha dejado entrever que la culpa de que la planta automovilística Nissan haya dejado Barcelona es en parte por culpa del Gobierno de España.

Según ha explicado Canadell en sus redes sociales, ha tenido una conversación con un antiguo alto cargo de Nissan en Barcelona, que ha confesado que el problema del cierre ha sido porque el "Estado español" no ha se ha implicado en el tema. En la supuesta conversación, ya que no se indica en ningún momento el nombre de la persona, el ex directivo dice que "está muy enfadado. El Estado español no se ha implicado en el tema y nuestro Govern (la Generalitat) no les planta cara tal y como haría falta".

Un ex-alt directiu de Nissan em passa x whatsapp:



“Estic molt “emprenyat”. L’Estat espanyol no s’ha implicat en el tema i el nostre govern no els planta cara tal com caldria. Ens hem de desfer d’aquest Estat a tota pressa abans no ens acabi d’arruinar del tot...” pic.twitter.com/wU5ZC3d00d — Joan Canadell (@jcanadellb) May 28, 2020

Además, el supuesto ex directivo de Nissan también ha utilizado el altavoz que tiene Canadell para cargar contra España, ya que cree que "nos tenemos que deshacer de este Estado a toda prisa antes que nos acabe de arruinar a todos".

Esta no es la primera campaña contra España de Joan Canadell, ya que durante los últimos meses no ha dejado de cargar contra el país, como cuando se mofó en su día de los fallecidos de Madrid a causa del coronavirus, y llevó a cabo la afirmación de que “España es paro y muerte. Cataluña vida y futuro“.