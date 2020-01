IQOXE abre una investigación interna sobre las causas del accidente

La empresa IQOXE lamenta la pérdida de uno de sus trabajadores y el sufrimiento de los miembros de la plantilla que han resultado heridos. El conejero ejecutivo de la empresa, José Luis Morlanes, dice que la química asegura el futuro de la empresa y que se mantendrán los puestos de trabajo. También dice que se ha abierto una investigación interna para determinar las causas del accidente y que se ponen a la disposición de las autoridades, a las cuales "están muy agradecidos".

Por su parte, Protección Civil dice que la empresa IQOXE no facilitó la información y no siguió los protocolos después de la explosión. Según Protección Civil, las sirenas no sonaron porque están preparadas para confinar la población por toxicidad y no tenían esta información. Mientrastanto, Comisiones Obreras insiste en que el PLASEQCAT, el plan de emergencias por riesgo químico, no funcionó y que no saltaron las alarmas de confinamiento. El secretario del sindicato, José Manuel Martín, pide a la Administración que haga autocrítica y una renovación del PLASEQCAT.

Hoy a las doce, Comisiones Obreras ha convocado una parada de media hora a las puertas de las empresas de los polígonos petroquímicos norte y sur de Tarragona. El acto se hará en solidaridad con las personas heridas y las dos víctimas mortales.