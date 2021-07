Insultos independentistas a Pere Aragonès por agradecer la ayuda del Ejército en los incendios

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recibido un aluvión de insultos por “agradecer la ayuda de la UME y remarcar que he estado en contacto con Pedro Sánchez, que se ha mostrado en disposición de ayudar”. Un agradecimiento a la participación de miembros de la Unidad Militar de Emergencias en las labores de extinción del incendio que desde el sábado afecta las comarcas de la Anoia y de la Conca de Barberà. Ha aportado 216 efectivos y 66 vehículos

Agradecimiento al Ejército que no ha gustado a los bomberos independentistas que están bajo el paraguas de la ANC, que han reprochado a Aragonès que “años de expolio fiscal, de imposición de presupuestos, de recortes de Estatuto, de declarar leyes inconstitucionales, de prohibiciones. Meses intervenidos con el 155. Más de 3000 represaliados. De reclamar la independencia a declarar ‘toda ayuda es buena venga de donde venga’.

Anys d'espoli fiscal, d'imposició de pressupostos, de retallades d'Estatut, de declarar lleis inconstitucionals, de prohibicions. Mesos intervinguts amb el 155. Més de 3000 represaliades.

De reclamar la independència a declarar "tota ajuda és bona vingui d'on vingui". https://t.co/N4wJ7oPVYL — Bombers per la República???? (@ANC_Bombers) July 25, 2021

Otros usuarios dicen del presidente de la Generalitat “que no tiene vergüenza”, que “es un trozo de carne con ojos, y además un trozo pequeño en todos los aspectos” y también hay quien reprocha a Aragonès que “ahora sale a agradecer la ayuda, y no dijo nada cuando se negó a pedir los hidroaviones a la Cataluña Norte, estaban preparados para venir, a ellos no se les agradece nada. Es indigno como presidente de Cataluña”.

Ara surt a agrair l'ajuda, i no va dir res quan es va negar a demanar els hidroavions a la Catalunya Nord, estaven preparats per venir, a ells no els hi agraeix res. És indigne com a president de Catalunya! — Montserrat (@Montcaru) July 26, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro usuario apunta la “vergüenza ajena” que le provoca Aragonès y Esquerrra Republicana y deja claro que “hay que castigar a ERC en las urnas si queremos liberar Cataluña de la prisión de naciones que es el estado español. ERC, sois unos colaboracionistas del estado Ñ en su agenda centralizadora”.

Vergonya aliena @perearagones I @Esquerra_ERC

Cada dia més clar que cal castigar ER a les urnes ?i volem alliberar Catalunya de la presó de nacions que és l'estat espanyol.

ER sou uns col·laboracionistes del estat Ñ en la seva agenda centralitzadora. https://t.co/ckaFmI1DFG — Alex DM || ? || (@Xoman08) July 26, 2021

Hay que tener en cuenta que el independentismo ha utilizado los incendios de los últimos días en Cataluña para atacar también al gobierno central. Así, por ejemplo, se acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de impedir que hidroaviones franceses ayudaran en las tareas de extinción del incendio del Cap de Creus.