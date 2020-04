Insultan a Carrizosa en redes sociales tras su positivo en coronavirus

El pasado jueves el propio Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans en el Parlament, informaba se encuentra ingresado a causa de haber dado positivo por coronavirus.

Tras varios días encontrándome mal, ayer me ingresaron y hoy me han confirmado que he dado positivo en #COVID19. De momento, voy a permanecer ingresado. Sé que estoy en las mejores manos. Toda mi admiración hacia los profesionales que luchan contra esta pandemia. ¡Cuidaros mucho!