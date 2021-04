La indignación de Eulalia Reguant (CUP) porque los resultados de unas analíticas están en castellano

La diputada de la CUP Eulalia Reguant ha mostrado su indignación porque los resultados de unos análisis que se hizo en su CAP, le han llegado en castellano. Y por este motivo, pide “explicaciones” al Departamento de Salud. En concreto, la diputada dice en un tuit: “hoy he recibido los resultados de unos análisis hechos en el CAP. El laboratorio del Hospital Clínico los remite en castellano. No sé qué explicación hay, @salutcat, porque yo no me imagino ninguna razonable”.

Avui he rebut els resultats d'uns anàlisis fets al CAP. El laboratori del @hospitalclinic els remet en castellà. No sé quina explicació hi ha @salutcat, perquè jo no me n'imagino cap de raonable. pic.twitter.com/tFfDKGkFKN — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) April 7, 2021

Se da la circunstancia de que Reguant pide la analítica en catalán, y lo hace con una falta, porque se refiere a “els análisis”, cuando en catalán se trata de una palabra femenina, y por lo tanto tendría que haber dicho “les análisis”. Una cuestión que le reprochan algunos de los usuarios de Twitter.

“Uns” anàlisis? I encara no entens per què te’ls han enviat en castellà? Dubtaven, i amb raó, de la teva competència en català i volien que LES entenguessis... — Cenforlg (@cenforlg) April 7, 2021

Usuarios que en algunso casos también han mostrado su indignación con esta situación, e incluso instan a que lo denuncie a la Plataforma por la Llengua; otros lamentan que el Clínico se esté “castellanizando” y otros apuntan que es una situación normal porque en la mayoría de CAPs hay médicos que “acaban de llegar recientemente”.

El Clínic se està castellanitzant i força ràpid. I per les converses que sento de parcs i carrers, al igual que la resta de catalunya — Lola (@Lolamoner) April 7, 2021

También hay quienes que se toman a broma la denuncia de la diputada y le instan a que vaya a Waterloo a hacerle la analítica o le reprochan que se preocupe por la forma, que estén o no en catalán, y no por el contenido: “Si le hubiera dicho que tenía cancer en catalán, le molestaría menos que que le digan que está bien (que no buena) en castellano. Y ha escrito “castellà” para diferenciarlo del català, ya que ambas son lenguas españolas”, decía un usuario. Y también hay quien le recuerda que las dos son lenguas oficiales.

potser perquè és una de les nostres dues llengues oficials? podria ser, no? — Pep de Sanes (@PepdeSanes) April 8, 2021