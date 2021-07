Independentistas lanzan la hipótesis de incendios provocados por “unionistas” para destruir Cataluña

A raíz del incendio declarado en Santa Coloma de Queralt no han sido pocos los independentistas que han acusado al “unionismo” de provocarlo acusándolo de querer destruir Cataluña, en este caso, quemarla. Uno d ellos primeros en abrir la veda fue el periodista Sergi Magaña, quien en su cuenta de Twitter aseguró: “ya sé eso del calor, que hace tiempo que no llueve, de la baja humedad… pero no pensáis que todos estos incendios que sufrimos en Cataluña están provocados por pirómanos unionistas que odian a los catalanes?

?? Ja sé això de la calor, que fa temps que no plou, de la humitat baixa,… però no penseu que tots aquests incendis que patim a Catalunya estan provocats per piròmens unionistes que odien els catalans? — Sergi Maraña ???? (@SergiMaranya) July 24, 2021





Otros usuarios de Twitter no han dudado en secundar estas sospechas: “lo tengo clarísimo, y tampoco me extrañaría que estuviera, por el pacto de dejar libres a los presos. Quieren la tierra quemada literalmente. Que seamos dependientes de ‘EjPPanya’ para no volver a sublevarnos”.Y otros también apuntaban: “Yo estoy convencida y encima quemando un castillo. Que no quede ni rastro de nuestro pasado”. Hay quien asegura que “nos están bombardeando”, o que “es puro odio el que nos tienen. Está todo provocado para hacer daño”. Alguno va un poco más allá y apunta pistas que apuntalan esta tesis porque los incendios “han empezado alrededor del 18 de julio… no sé si será coincidencia, pero huele raro”.

I els incendis han començat als voltants del 18 de juliol...no se si serà coincidència, però fa pudor. D'una gentussa que diu que s'ha de bombardejar Barcelona cada 50 anys pots esperar-t'ho tot, per exemple que facin política de terra cremada... — Foolish Caganer ||?|| (@FoolishCaganer) July 25, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Pero también hay usuarios independentistas que han rebatido estas tesis de Magaña: “Madre mía. También hay incendios en Andalucía o Albacete. Después nos encontramos editoriales en OKDiario menospreciando a todo el independentismo por tuits de mierda como éste, y es normal. Las tonterías que llegas a decir por unos RTs, tela”.

Mare meva. També hi ha incendis a Andalusia o Albacete. Després ens trobem editorials a OkDiario menyspreant tot l'independentisme per tuits de merda com aquest, i normal. Les bajanades que arribes a dir per uns RTs, tela — Joan Mangues (@jmangues) July 25, 2021

Y hay quienes hacen chascarrillo con la ocurrencia de este periodista: “Sergi, es un comando extremeño enviado por tus suegros”.

Sergi, és un escamot extremeny enviat pels teus sogres. — Anna (@anna_socjo) July 25, 2021

Y otros apuntaban” y “las llamas son amarillas y rojas. Todo encaja”.

Y las llamas son amarillas y rojas, todo encaja!!!!! — Lord waterson (@WatersonLord) July 25, 2021





En cualquier caso, el independentismo ha utilizado los incendios de los últimos días en Cataluña para atacar también al gobierno central. Así, por ejemplo, se acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de impedir que hidroaviones franceses ayudaran en las tareas de extinción del incendio del Cap de Creus.