Un independentista amenaza con "escupir" a catalanes constitucionalistas

Desde que el Gobierno decretara el estado de alarma, muchos usuarios en Twitter están criticando la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez por las decisiones que ha tomado. Y es por ello que muchos independentistas están cargando desmesuradamente contra España en plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El último caso es el de Mark Serra, un usuario independentista y militante de PdCAT, que amenazó en su tweet con "escupir"a todos los catalanes constitucionalistas". Serra ha cargado en su publicación contra la población catalana en contra de la independencia y ha asegurado que son los culpables de la "actual situación de España. Además, el reconocido CDR, no cesó con sus amenazas y prometió "no descansar" hasta encontrar a las personas que fueran hacía él y su familia.

Mark Serra finalmente decidió borrar su publicación tras mostrar una actitud agresiva y amenazadora contra muchos catalanes que no piensan como él. Y, aunque Serra borre algunos tweets, el usuario continúa cargando directamente contra el Gobierno de Sánchez y el conjunto de los españoles cada día.

Otro de los tweets de Serra, donde se refería de los catalanes fallecidos por el coronavirus: "Una parte de los muertos ya son responsabilidad de ser una colonia estrangulada y expoliada española."

Una part de morts catalans, ja són responsabilitat de ser una colònia escanyada i espoliada espanyola. Lluitem amb una ma lligada a l'esquena. Quants catalans morts us fan falta per a reaccionar poble de Catalunya? QUANTS? JA EN TENIM 245 I PODRÍEM SER COM DINAMARCA QUE EN TÉ 13!