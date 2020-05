El independentismo culpa a Zapatero del cierre de Nissan en Cataluña

El Presidente de la Cámara del Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha dejado entrever que la culpa de que la planta automovilística Nissan haya dejado Barcelona es en parte por culpa del Gobierno de España.

Según ha explicado Canadell en sus redes sociales, ha tenido una conversación con un antiguo alto cargo de Nissan en Barcelona, que ha confesado que el problema del cierre ha sido porque el "Estado español" no ha se ha implicado en el tema. En la supuesta conversación, ya que no se indica en ningún momento el nombre de la persona, el ex directivo dice que "está muy enfadado. El Estado español no se ha implicado en el tema y nuestro Govern (la Generalitat) no les planta cara tal y como haría falta".

Un ex-alt directiu de Nissan em passa x whatsapp:



“Estic molt “emprenyat”. L’Estat espanyol no s’ha implicat en el tema i el nostre govern no els planta cara tal com caldria. Ens hem de desfer d’aquest Estat a tota pressa abans no ens acabi d’arruinar del tot...” pic.twitter.com/wU5ZC3d00d — Joan Canadell (@jcanadellb) May 28, 2020

Además, el supuesto ex directivo de Nissan también ha utilizado el altavoz que tiene Canadell para cargar contra España, ya que cree que "nos tenemos que deshacer de este Estado a toda prisa antes que nos acabe de arruinar a todos".

Esta no es la primera campaña contra España de Joan Canadell, ya que durante los últimos meses no ha dejado de cargar contra el país, como cuando se mofó en su día de los fallecidos de Madrid a causa del coronavirus, y llevó a cabo la afirmación de que “España es paro y muerte. Cataluña vida y futuro“.

Pilar Rahola también apunta hacia la mima línea

La siempre polémica Pilar Rahola también ha cargado contra Zapatero comprando completamente la teoría que Canadell habría lanzado desde sus redes.

QUINA PUTA VERGONYA!!!!!

El talante i la mare que els va...@jcanadellbpic.twitter.com/375g5NJ8VP — Pilar Rahola (@RaholaOficial) May 29, 2020

"QUINA PUTA VERGONYA!!!!! El talante i la mare que els va...", comentaba en sus redes, lo que en castellano vendría a significar: "Qué puta vergüenza. El talante y la madre que los...", claramente con un tono de enfado e indignación con el expresidente del Gobierno de España.

.@jcanadellb: "Catalunya no té un problema de competitivitat. El problema és que quan Nissan estava disposada a invertir, el govern espanyol no hi ha apostat.”



▶️ L'any 2006 #Nissan estudiava construir una planta a Igualada on hi hauria invertit més de 400 MEUR. — Cambra de Barcelona (@cambrabcn) May 29, 2020

El propio Canadell ha asegurado, además que "Cataluña no tiene un problema de competitividad. El problema es que cuando Nissan estaba dispuesta a invertir, el Gobierno español no apostó".

A lo que se refiere el independentismo es al momento de 2006 cuando el grupo japonés Nissan estudiaba una gran inversión industrial que hubiese supuesto la construcción en Barcelona de nuevas oficinas y un centro logístico integrado y, en una fase posterior, una nueva factoría en la provincia, operaciones que en en conjunto sumarían más de 400 millones de euros.

Fuentes del sector de la automoción informaron de que esta inversión, que se hubiese realizado en el plazo de más de cinco años, sería la más importante de España en los últimos años, además de un caso atípico, pues la deslocalización favorecería a la región, en un sector intensivo en la creación de empleo como la automoción.

Portavoces de Nissan declinaron hacer cualquier en su día comentarios sobre este proyecto, otras fuentes aseguraron que los planes de Nissan pasaban por aprovechar los terrenos de Zona Franca de Barcelona, donde actualmente tiene su fábrica, para instalar un centro logístico integrado y sus oficinas centrales, que ahora se ubican en plaza Cerdá, donde la compañía está de alquiler. Finalmente, la inversión no se produjo, a pesar de que Zapatero mantuvo días después de que saltase la noticia, una reunión con el entonces presidente mundial de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, en Ávila.