Incendio mortal en un bloque de pisos en Cassà de la Selva

Dos personas han perdido la vida en un incendio en los bajos de un bloque de pisos en Cassà de la Selva. El fuego se ha originado hacía las 08:42 horas en el número 51 de la calle del Raval.

El edificio constaba de cinco plantas y el fuego ha afectado parcialmente un piso ubicado en los bajos. Los Bomberos han acudido con diez dotaciones, pero no han podido hacer nada para salvar la vida de estas dos personas.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a cuatro personas intoxicadas por la inhalación de humo, de estas personas, tres han sido trasladadas al Hospital Santa Caterina de Gironay la cuarta ha estado dada de alta en el mismo lugar del incendio.

El SEM ha enviado un total de cuatro unidades y los Mossos d'Esquadra tres de seguridad y una unidad de investigación. Una vez apagado el fuego, los vecinos que habían salido por su propio pie, han podido volver a sus pisos.

Los Bomberos se encuentran haciendo la revisión del edificio donde ha habido el incendio y en el que se encuentra al lado, actualmente se desconoce el origen de las llamas y se tendrá que investigar.

Acabem de fer la inspecció de l'edifici junt als Serveis Tècnics de l'Ajuntament de #Cassà de la Selva. No hi ha afectació estructural a la finca, com a conseqüència de l'incendi. Al lloc, encara, 6 dotacions de #bomberscathttps://t.co/fY6siiXa0c