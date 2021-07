La imprudencia de un ciclista en la carretera entre Roses y Cadaqués que pudo costarle caro

Una imprudencia pudo costar muy caro a un ciclista que circulaba por la carretera que une Roses y Cadaqués. En un vídeo grabado desde un vehículo, se ve cómo un grupo de ciclistas van por esta carretera, estrecha y sin arcén. Y uno de ellos pretende avanzar a un turismo, por la izquierda, y prácticamente llegando a una curva. En ese momento aparece un autocar en el carril contrario que está a punto de chocar con el ciclista, que tuvo suficientes reflejos para frenar y evitar así, el accidente. Es lo que se aprecia en el vídeo que publica el Diari de Girona.

?? VÍDEO | Imprudència a la carretera de Cadaqués a Roses https://t.co/xK5huFqiot — Diari de Girona (@DiarideGirona) July 26, 2021

Actitud, la del ciclista, que merece el reproche de algunos de los usuarios de Twitter. “Los ciclistas los reyes del mambo”, dice uno de ellos, a quien responde otro asegurando: “Y tanto. Estoy cansado de ver cómo circulan como si fueran los reyes”. E incluso alguien que se identifica como ciclista dice: “ciclistas con 2, 3 y 4 uno al lado del otro...hablando...etc. Soy ciclista y si por mi fuera multaba al 90%”.

Ciclistes amb 2,3 i 4 un al costat del altre.... Xerrant..... Etc.... Soc. Ciclista i si fos per mi multava al 90% — Met1978 (@Met19781) July 26, 2021

Otro usuario añadía: “van de víctimas estos ciclistas. Delante de mi, uno se ha saltado el semáforo en rojo... por el morro!!! pero después nosotros tenemos que adelantarlos dejando 1,5 metros. No puedo decir lo que pienso!!!”.

I després van de victimes aquests ciclistes. Avuí davant meu un s'ha saltat un semàfor en vermell....pel morro!!!! Però desprès nosaltres hem d'adelantar-los deixant 1'5 metres. No puc dir el que penso!!!!! — Joaquin Vidal (@Joaquin72289118) July 27, 2021

También hay quienes defienden a los ciclistas y en particular al que se ve en el vídeo porque en su opinión, no ve que quiera adelantar, aunque reconoce que va “pegado al coche, esta último se encuentra al autobús ocupando su carril y tiene que frenar para no colisionar, la bici como que no guardia distancia, salva la caída de milagro”. Y otro usuario reprocha a otro que critica a los ciclistas: “poco circulas, los coches y motos sobre los ciclistas sí hacen lo que quieren. E incluso, los matan”.

Doncs poc circules, els cotxes i motos envers als ciclistes si fan el que volen. Fins i tot, els maten. — David Vila Mesegue (@davidvila86) July 26, 2021

Y también hay quien se pregunta “cuántos conductores suicidas hay”.