Iceta defiende que se hable de todo en el Parlament pero avisa que "no se puede decidir" sobre todo

En una entrevista en el programa Herrera en COPE, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que al Parlament se pueda hablar de todo pero ha avisado que "no se puede decidir sobre cosas que no están en su ámbito de competencia".

Respecto a la respuesta que se puede dar desde la calle a la sentencia del 1-O, ha recordado que el derecho a manifestación está recogido a la Constitución, pero también está el derecho del resto de personas que no quieren manifestarse. Iceta ha pedido que las movilizaciones "no perturban" el funcionamiento normal de las cosas y ha advertido que el derecho a manifestación no implica cortar vías de tren, pistas de aterrizaje de aviones ni carreteras, y que si tienen lugar estas perturbaciones, los Mossos y el resto de fuerzas estarán para evitar que sucedan.