Hemos hecho la compra con María en la Boqueria: 4 euros más que hace unas semanas por los mismos productos

COPE está visitando este jueves diferentes mercados de España. En Barcelona hemos estado en la Boqueria. Los comerciantes nos dicen que lo que más ha subido han sido las frutas y las hortalizas, y donde quizás se nota algo menos el incremento de precios es en el pescado. Eso sí, coinciden en que no pueden revertir todo el incremento en el producto final porque muchos consumidores no lo podrían asumir

Hemos acompañado a Maria Garcés a hacer su compra esta mañana. Ella ha comprado huevos, pollos, patatas, merluza y judías verdes. Fue una docena de huevos a un precio de 1,30. Son los más baratos que ha encontrado, aunque sean más pequeños. Y es que los huevos han subido aproximadamente un 20% su precio en los últimos meses. También compró patatas, del tipo Kennebec: un kilo a 1,60. No es el producto que más ha sufrido la subida de precios, nos dicen desde las boutiques de frutas y verduras, pero con todo hace unas semanas se vendía el kilo a 1,50. Donde sí se ha producido un mayor aumento es en algunas verduras, como el brécol o la judía que ha comprado María. Hoy ella la compró por casi nueve euros el kilo, cuando se estaba vendiendo entre los siete y los ocho. El pollo le ha costado 4 euros con 75 céntimos, un euro más caro que antes de la navidad. Y eso que le ha comprado entero porque sale más barato. Y en cuanto al lluch, un kilo le ha costado 10 con ochenta céntimos. Se ha encarecido un euro, aunque los pescaderos nos dejan claro que el incremento es relativo porque depende también la temporada. En todo caso, la compra le ha salido por 26,45 céntimos, casi cuatro más que hace algunos meses, para realizar la misma compra. ¿Y ante esta situación qué hacen los consumidores? Angels, de 80 años reconoce que “tiene que recortar”, aunque ya ma “mentalizada” en que los productos serán más caros.

También Miquel, propietario de Frutas Hermanos Pasqual nos dice que se está notando un cambio de hábitos en el consumidor. Ahora, por ejemplo, compra por piezas y no por kilos. Miquel reconoce que no puede revertir todo el incremento de precios a sus clientes porque muchos no podrían asumirlo. También nos lo han contado desde la tienda de aves de corral Maria José. Prefiere ajustar precios y vender más, que no tener más margen, pero arriesgarse a que no le compren:

En líneas generales la carne ha experimentado una subida del 15%, un porcentaje muy similar que la fruta. Los huevos lo han hecho en un 20%, las aves de corral en un 16%, mientras que el pescado es el producto que menos se ha encarecido. Con todo lo ha hecho en torno al 10%.