La Guardia Urbana de Barcelona, conjuntamente con los Mossos d'Esquadra, ha interpuesto un total de 9.677 denuncias relacionadas con las restricciones impuestas por el decreto de estado de alarma desde su entrada en vigor el pasado 14 de marzo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado que los cuerpos policiales han realizado 20.830 avisos y, en el caso de locales y establecimientos, han levantado 109 actas de inspección y han notificado 622 avisos.

Fins avui, les intervencions de la @barcelona_GUB

i els @mossos per no respectar l'estat d'alarma per la #Covid19:



����Persones: 8.921 denúncies i 19.127 avisos.

��Establiments: 622 avisos i 109 actes d'inspecció.https://t.co/b2ZKx5N5Cx