Un grupo de jóvenes de Manresa se niegan a abandonar una vivienda ocupada

El Ayuntamiento de Manresa ha exigido a un grupo de jóvenes, que viven en un bloque ocupado en el Centro Histórico de la ciudad, que la abandonen. Tenían de plazo hasta este lunes para desalojar la vivienda, pero, como no lo han hecho, ahora el consistorio amenaza con activar el procedimiento judicial para que un juez dicte la orden de desalojo. Desde el consistorio alegan que el bloque no reúne las condiciones de habitabilidad, un hecho que los jóvenes desmienten. El grupo, entre los que hay ocho chicos extutelados por la Generalitat, aseguran que no tienen ninguna alternativa donde ir a vivir. Este lunes por la mañanam una treintena de personas han querido apoyar a los jóvenes y se han concentrado a las puertas del bloque de pisos.

Manuel Eyegue 'Ronny' fue el primero que ocupó el bloque, en abril de 2019. "La misma policía me vio y no me dijo nada", asegura. 'Ronny' venía de un centro de menores, tutelado por la Generalitat. "Te dan los papeles y te dicen buscado la vida", denuncia, justificando que fue la única alternativa que ha encontrado para vivir. Después de 'Ronny', otros jóvenes optaron por ocupar el bloque. Ahora viven 15 personas. "Salimos y no teníamos nada", añade en Ahmed El Montassir, todo desmintiendo los argumentos del Ayuntamiento de habitabilidad del inmueble para hacerlos marchar "Aquí podemos vivir, no le pasa nada".

El Ayuntamiento envió una carta al bloque, el pasado viernes, donde les informaban que tenían 72 horas para desalojarlo. El inmueble pertenece a una constructora, a excepción de un piso que es de un particular. La concejala de Acción e Inclusión Social, Mariona Homs, explica que las obras del edificio no estaban terminadas cuando se ocupó, con el ascensor "con puertas falsas", sin suministros y sin ventanas.

La carta, añade el edil, fue enviada después de que un informe de los técnicos verificara que no cumplía con las condiciones de habitabilidad. De acuerdo con el procedimiento, si los jóvenes no lo hacen, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento judicial para que se pueda ejecutar el desalojo.