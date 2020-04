El gremio de la Restauración critica la insuficiencia de las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona

El Gremio de Restauración de Barcelona ha difundido un nuevo vídeo en el que distintos restauradores de base (autónomos, pymes y negocios familiares) elevan la crítica contra el gobierno municipal. Hasta ahora, la única medida adoptada ha sido el aplazamiento de los impuestos y de las tasas, generando perplejidad en el sector, que se cuestiona la utilidad de la medida y que afirma que es “pan para hoy, hambre para mañana”.

“Somos autónomos, no tenemos amnistía fiscal. No entra un sueldo a casa mientras estamos encerrados”, expresa una de las participantes del vídeo. Por eso lanzan un mensaje de auxilio a la administración local. A través de esta campaña quieren hacer llegar al Ayuntamiento una llamada de auxilio que la chef Carme Ruscalleda Sintetiza: “no dejéis caer ningún establecimiento restauración, somos el motor económico”.

Están especialmente preocupados por la situación de los empresarios autónomos, muy presentes en este sector. “Ahora llega la tasa de terrazas. Si no trabajamos, no entra nada y no podemos pagarla”, lamenta una restauradora. La del coronavirus es solamente la última de una larga lista de calamidades que durante los últimos años ha golpeado al sector: “llevamos una temporada peor que otra, y a esto súmale todos los golpes que nos pega el Ayuntamiento constantemente”. Otro restaurador añade: “parecemos el enemigo y no es así”.

El sector afirma sentirse abandonado por el consistorio y alerta “en las grandes crisis, el sálvese quien pueda no funciona”. Por eso, el Gremio de la Restauración pide un plan de choque para salvar al sector y que, de este modo, que ninguna empresa se quede atrás y que ningún bar o restaurante deba cerrar por culpa de la crisis sanitaria.

El colectivo ya publicó un primer vídeo a principios de abril, que ya roza las 600.000 visualizaciones, junto con una queja donde se le solicitaban a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, medidas "reales" para hacer frente a la crisis del coronavirus, exponiendo que las medidas presentadas eran insuficientes. No obstante, el gobierno de Ada Colau se muestra impasible ante la inquietud del sector.