El Gremio de Hoteles de Barcelona avisa de una frenada de la actividad el 2020

El Gremio de Hoteles de Barcelona ha alertado de una frenada de la actividad este 2020 por el descenso de la actividad del turismo de negocios y la incertidumbre por el coronavirus y el Brexit, principalmente. En este contexto, el presidente del Gremio Hotelero, Jordi Mestre, ha admitido que hay una "pequeña desaceleración" y ha puesto el acento en el descenso del turismo de negocios. Sobre la afectación que pueda tener el coronavirus en el Mobile World Congress, el Gremio ha asegurado que hay "muy poca afectación" en las reservas aunque ha admitido que están "preocupados por lo que pueda pasar en las próximas semanas ". El presidente de la entidad ha querido "poner en contexto" el coronavirus y ha asegurado que hubo más cancelaciones por los altercados del mes de octubre.

En relación con el PEUAT, Mestre ha afirmado que "no se puede condenar una ciudad como Barcelona a no tener nuevos hoteles en los próximos 10 o 15 años, añadiendo que no piden que se creen "más habitaciones o más plazas de las pensiones y los pisos turísticos ubicados en comunidades de vecinos para concentrarlos en hoteles y edificios enteros".

Así mismo, la entidad reitera su "rotunda oposición" al aumento del impuesto turístico, alertando especialmente que es desproporcionado. "En algunos casos significa subir más de un 650%", afirma Jordi Mestre. Al respecto, se continua constatando un trato desigual por parte de las administraciones, pues no se aplica a otras actividades beneficiarias de la actividad turística que no lo cobran.