Foment del Treball propone que el Estado asuma el 75% del permiso retribuido recuperable

Foment del Treball ha propuesto que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable en caso de que las empresas no tengan la liquidez necesaria y durante el periodo que duren las limitaciones de movilidad a actividades no esenciales.

En un comunicado este domingo, la patronal que preside Josep Sánchez Llibre ha insistido en que el Gobierno tome medidas fiscales que "aporten liquidez" a las empresas, tras conocer las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para endurecer el confinamiento de los ciudadanos y reducir al máximo la movilidad para contener el coronavirus.

Ha criticado "la improvisación y precipitación" de las medidas anunciadas durante un fin de semana y de aplicación inmediata en 24 horas, sin proporcionar el margen suficiente a las empresas para organizar y atender todas sus obligaciones con empleados, proveedores y clientes.

"No me gustan nada las medidas porque hay una falta de respeto importante hacia el tejido empresarial. Hay una improvisación tremenda porque no se puede pensar que una empresa puede cerrar en 24 horas sin que pase absolutamente nada", ha dicho en Sánchez Llibre en una entrevista

Para la patronal, "difícilmente se podrá contar con la contribución de las empresas si, a la vez, no se acompañan medidas excepcionales, urgentes y temporales que promuevan la liquidez de las empresas" para que puedan afrontar los costes laborales por la parada de la actividad y la caída de la facturación.

Foment del Treball ha reiterado que las empresas requieren la suspensión del pago del IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales, "porque eso representa capacidad de tesorería y liquidez".

Los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han ascendido hasta este domingo a los 518.235 en Catalunya, con 67.166 expedientes presentados por la afectación que les ha provocado la crisis del coronavirus.

Por demarcaciones, la afectación se continúa concentrando en la de Barcelona, con 48.262 ERTE y 405.873 trabajadores; en Tarragona, se han registrado 5.734, con 34.599 empleados afectados; en Terres de l'Ebre, 1.700 expedientes, con 6.837 afectados; en Girona, 7.625 expedientes, aplicados sobre 49.089 trabajadores; y en Lleida, 3.845 ERTE y 21.837 personas afectadas.