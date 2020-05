Foment alerta que el 20% de los trabajadores irán al paro si colapsa el turismo y el comercio en Cataluña

Las patronales catalanas Foment y Fepime han advertido que uno de cada cinco trabajadores irá al paro si el comercio y el turismo colapsan en Cataluña.

En un comunicado, el tejido empresarial destaca que estos dos sectores son "esenciales y estratégicos" para la economía y representan en su totalidad más del 22% del Valor Agregado Bruto (VAB) y generan más de 600.000 empleos directos de empleo.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha pedido a los partidos políticos "responsabilidad, diálogo y, sobre todo, que escuchen a los empresarios". Además, Sánchez Llibre ha explicado que "las empresas no somos parte del problema, somos parte de la solución. Hay un plan de rescate inminente específico para el turismo y el comercio. El presidente de Foment ha añadido que "aún estamos a tiempo, todavía podemos salvar 600.000 puestos de trabajo".

Además Foment considera que, si no se adoptan en los próximos días planes de rescate específicos, con fuertes medidas fiscales, económicas, laborales y legislativas, llegará el "colapso general" del turismo y el comercio. "No podemos dejar un país a nuestros hijos sin ilusión ni oportunidades para su futuro", sostiene Sánchez Llibre, que reclama tener "muy presente" que aunque se inicie en las próximas semanas una reapertura progresiva de la actividad económica, tanto el turismo como el comercio no recuperarán plenamente su actividad hasta el próximo año.