“Fascista y Colono”, los insultos que recibió un profesor durante el Claustro de la UB

Ricardo García Manrique es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. Participaba en el claustro de la UB cuando otro docente lo llamó “Fascista y colono”. ¿El motivo? Que a este profesor no le gustó que García Manrique, junto con otros miembros de “universitarios por la Convivencia” impugnaran ante los tribunales un manifiesto que aprobó la universidad a favor d ellos presos condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y es que para Ricardo García Manrique la Universidad tiene que se neutral ideológicamente, porque una “institución pública no tiene que tomar partido”.

“Fascista y colono”. Así fue insultado nuestro compañero Ricardo García Manrique.

Por defender la neutralidad de las instituciones en el Claustro de la Univ. de Barcelona.

?? Nos insultaron a todos??https://t.co/ISeSlvNpjw — Universitaris per la convivència (@univconvivencia) July 27, 2021

En declaraciones a COPE, este profesor ha explicado que los insultos a nivel personal no le duelen tanto, porque “no tienen que ver con la persona, sino con la forma de pensar. Pero sí me duelen en tanto que se dirigen a muchas personas que son como yo”. Y también le molestó el hecho de que ninguno d ellos participantes en el Claustro saliera en su defensa. “Estoy dispuesto a aceptar las críticas”, decía García Manrique, “siempre que no traspasen la línea del desprecio, del insulto”.

No salieron en su defensa profesores, estudiantes, ni tampoco el rector de la UB, Joan Guàrdia. Considera que Ricardo García Manrique que se pudo quedar “impactado” al ser su primer Claustro. “Era la primera vez que a mí me insultaban uy más en el seno de un órgano académico, que se tiene que caracterizar por la cortesía. Para no estropear las cosas no quiso llamar al orden, aunque se lo pedí”. Para el catedrático de Filosofía del Derecho el rector habrá “tomado buena nota” de lo que pasó, “habrá reflexionado” y se ha mostrado convencido de que una situación así no se va a volver a repetir.