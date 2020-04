Familias confinadas en pisos de 40 metros cuadrados en Barcelona: "No es nada fácil"

El confinamiento decretado por el Gobierno de España para combatir la pandemia del coronavirus ha provocado que muchas familias numerosas tengan que quedarse en sus casas y tener que convivir en espacios muy reducidos con mucha gente o en bajos con humedades, en condiciones muy precarias.

John, vecino de Barcelona, fue desalojado días antes de la aplicación del estado de alarma, y desde entonces vive en un hostal, al que accedieron gracias a servicios sociales, junto a su mujer y dos sobrinos. Según cuenta John los cuatro duermen en una pequeña habitación con dos literas y tienen que compartir la cocina, el comedor y el lavabo con otras personas. El vecino barcelonés ha explicado la situación que vive en el hostal donde vive: "No es tu casa, que tienes todo a la hora que tienes, aquí hay que tener unos límites".

Julia, pese no tener que compartir su casa con nadie, vive en Barcelona sin familia, es una madre soltera y vive junto a sus tres hijos en un bajo de un edificio del barrio de Ciutat Meridiana. Según apunta la vecina "no es nada fácil", ya que "es un espacio pequeño que tiene bastante humedad y no hay calentador de agua".

El último caso es el de Omar, vecino del barrio de Nou Barris, que vive junto a su mujer y tres hijos, de 11, 8 y 6 años. Según cuenta Omar el confinamiento les ha tocado vivirlo en una familia numerosa en una casa pequeña, y tal y como explica el padre de familia "el piso es pequeño, estrecho y hay problemas entre los niños. Pese a la situación que vive, Omar se ha mostrado optimista de cara a lo que ocurrirá en el futuro: "Todo pasará".