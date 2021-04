El exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, denuncia a España ante la ONU

El exvicepresidente del Parlament, Josep Costa ha denunciado a España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la vulneración “de mi derecho a defender la independencia de Cataluña”. Así lo ha explicado en un mensaje en Twitter, en el que además dice que “como vicepresidente del Parlament fui coaccionado para impedir la expresión democrática del pueblo de Cataluña”. Y añade: “la única lucha que se pierde es la que se abandona”. Costa acompaña este mensaje con la fotografía de la denuncia que ha presentado.

He denunciat al Comitè de Drets Humans de l’ONU la vulneració de meu dret a defensar la independència de Catalunya.

Com a vicepresident del Parlament vaig ser coaccionat per impedir l’expressió democràtica del poble de Catalunya.

L’única lluita que es perd és la que s’abandona. pic.twitter.com/w6uJg3u40y