El exdircom de la Generalitat, como Lola Flores: que los catalanes aporten “un euro” para cubrir fianzas

El exdirector de comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, ha animado a que los catalanes aporten dinero para la llamada “Caixa de solidaritat” y poder cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a unos cuarenta ex miembros de la administración catalana. Fianza que sube a 5,4 millones de euros. Para ello, ha utilizado un mensaje que recuerda mucho al de la cantante Lola Flores, cuando dijo aquello de que si “cada español diera una peseta…” cuando tuvo que afrontar sus deudas con Hacienda.

Pues bien, Clotet en su Twitter dice: “si cada catalán pone un euro en la Caja de Solidaridad es cubrirán las fianzas injustas del Tribunal de Cuentas. Yo ahora acabo de poner 100 y animo a todos (quien pueda) a hacer una aportación. Ellos se la jugaron por nosotros y ahora nos toca jugar por ellos”.

Si cada català posem 1 euro a la Caixa @DeSolidaritat es cobriran les fiances injustes del Tribunal de Cuentas. Jo ara n’acabo de posar 100 i animo tothom (que pugui) a fer-hi una aportació. Ells se la van jugar per nosaltres i ara ens toca jugar per ells. pic.twitter.com/I0Tqt2tmFM — Jaume Clotet ?? (@jaumeclotet) July 7, 2021





Y ante este llamamiento ha habido diversidad de respuestas. Hay quien no sólo lo considera una buena iniciativa, sino quien asegura que también ha colaborado ya, aunque cree que los catalanes, cuando se trata de pagar, ya no son tan independentistas: “hace días que lo pido y yo ya he puesto. Cada catalán no porque hay quien no piensa igual. Para mi son los que siempre se han manifestado y proclamado indepes y republicanos. Decimos un millón, a 20 euros problema resuelto. Pero no sufras porque no lo harán, cuando pides 1 euro ya no son tan catalanes ni tan indepes”. También hay quien asegura que continuará pagando “independientemente de cómo estén las cosas porque están imputados por una cosa que todos queríamos”.

Jo tb ho faré independentment del que pensi de con van les coses , estan imputats per una cosa que tots volíem — maria merce solana (@solana52) July 7, 2021

Pero también hay quienes le piden, que no sólo proclame que ha colaborado, sino que “muestre el comprobante” y hay otros que le dicen que es un poco “tacaño” teniendo en cuenta que su sueldo es 5.400 euros mensuales.

Otros le recuerdan que está utilizando la misma ‘técnica’ de Lola Flores, lo que demuestra “lo españolísimos” que son los independentistas.

“Si una peseta diera cada español… pero no a mí; a donde tengan que darla” (Lola Flores) https://t.co/QGkiQiVauR — Paris Grau (@ParisGrau) July 7, 2021





Y un usuario, irónicamente, le responde: “acabo de domiciliar la luz”, refiriéndose al número de cuenta que Clotet incorpora en el mensaje.

Acabo de domiciliar la luz. https://t.co/M3o8kmkcYm — tombeurfemmes (@tombeurfemmes) July 7, 2021