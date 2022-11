6 testimonios narran como se alejaron del catalanismo en "Por qué dejé de ser nacionalista"

La líder de Valents, Eva Parera; la diputada de Cs en Parlament Anna Grau y el periodista Salvador Sostres han publicado junto a otros seis autores “Por qué dejé de ser nacionalista” un libro en el que narran cómo se alejaron del catalanismo y empezaron a defender el constitucionalismo en Catalunya.

También cuentan su experiencia la presidenta de S'ha Acabat!, Júlia Calvet; los periodistas Albert Soler y Xavier Horcajo; el catedrático de catalán Jesús Royo; el escritor Miquel Porta; y Eva Maria Trias, que dió cobijo en su camping a algunos guardias civiles durante el referéndum ilegal del 1 de Octubre.

Eva Parera afirma que vivió esta deriva desde dentro, cuando fue senadora por Convergència i Unió, del catalanismo al independentismo. “Es por eso que salí. es un error y me equivoqué, lo siento” y asegura que “hará todo lo que esté en su mano” para compartir aquello.

Anna Grau ha explicado que ingresó en la política, no para defender la unidad de España, que no cree que esté en peligro, sino para defender a Catalunya ante el nacionalismo. “Cada vez hacemos la Catalunya entera menos entera y más pequeña, ya no cabe mo Laura Borràs” asegura que se ha pasado media vida escuchando “que maja eres para ser catalana” cuándo ahora escucha un “qué maja eres para ser de Cs”

Júlia Calvet, ha relatado su experiencia creciendo en una familia independentista, para ella enfrentarse al nacionalismo supuso “cuestionar todos mis referentes familiares y académicos”. Asegura que, por su contexto, tenía todos los números “para ser la nueva Laura Borràs” y acabó “siendo todo lo contrario”

El periodista Albert Soler, que militó en ERC, ha afirmado que es posible dejar de ser nacionalista: "De todo se puede salir: de la droga, del alcohol, del nacionalismo. Casi parece un encuentro de nacionalistas anónimos", ha ironizado.

Miquel Porta ha asegurado que alejarse del nacionalismo fué una conclusión rápida, tras estudiar las tesis del independentismo. Mientras que Eva Maria Trias ha explicado la algarabía que se armó en l’Escala, su pueblo natal, después de dar asilo a la Guardia Civil.

Jesús Royo ha relatado que él, castellanohablante, luchó por que los catalanes pudieran estudiar en su lengua materna, hasta que empezó a considerar que la inmersión lingüística buscaba "extirpar el castellano de la sociedad catalana". El acto, al que Salvador Sostres no ha podido asistir, ha reunido a unas 100 personas.