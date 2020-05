Estos son los municipios catalanes inmunes al Coronavirus

Si bien el Covid-19 se propaga en Cataluña hasta superar los 57.000 infectados, un total de 109 municipios no registran ningún caso de Covid-19, según el mapa interactivo publicado por la Generalitat.

Aunque en estos municipios pueden darse casos sospechosos, no se detecta ningún caso de positivo por Covid-19. Comparten características comunes como ser mayormente localidades pequeñas, la mayoría por debajo de los 1.000 habitantes, y no demasiado próximos a los núcleos urbanos. Este listado muestra en qué localidades de Cataluña no se dado ningún caso de coronavirus:

Alàs i Cerc (329 habitantes) Alfara de Carles (337 habitantes) Alfés (312 habitantes) Algerri (386 habitantes) Alins (276 habitantes) Alió (439 habitantes) Almatret (307 habitantes) Arnes (455 habitantes) Arbeca (2144 habitantes) Baix Pallars (335 habitantes) Benissanet (1161 habitantes) Blancafort (389 habitantes) Boadella i les Escaules (252 habitantes) Bolvir (369 habitantes) Bovera (247 habitantes) Cabacés (298 habitantes) Cabanelles (279 habitantes) Cabra de Camp (1163 habitantes) Caldes de Malavella (7641 habitantes) Cantallops (313 habitantes) Capçanes (398 habitantes) Castelldans (960 habitantes) Coll de Nargó (550 habitantes) Corbins (1444 habitantes) Corbera d’Ebre (1016 habitantes) Darnius (546 habitantes) Das (253 habitantes) Els Guiamets (270 habitantes) El Perelló (2770 habitantes) El Pinell de Brai (1017 habitantes) El Pla del Penedès (1256 habitantes) El Soleràs (332 habitantes) Es Bòrdes (259 habitantes) Espolla (416 habitantes) Fígols i Alinyà (252 habitantes) Foixà (297 habitantes) Garrigàs (437 habitantes) Godall (575 habitantes) Gratallops (229 habitantes) Gualta (397 habitantes) Foixà (297 habitantes) Fortià (763 habitantes) Jafre (380 habitantes) Juià (323 habitantes) 45.La Bisbal de Falset (216 habitantes) L’Albagés (369 habitantes) L’Albiol (485 habitantes) 48.L’Estany (406 habitantes) La Granja d’Escarp (936 habitantes) La Riba (585 habitantes) La Tallada d’Empordà (463 habitantes) La Torre de Cabdella (760 habitantes) Les Lloses (218 habitantes) Les Valls d’Aguilar (260 habitantes) Lladorre (230 habitantes) Madremanya (283 habitantes) Maldà (220 habitantes) Marçà (594 habitantes) Mas de Barberans (578 habitantes) Massalcoreig (598 habitantes) Menàrguens (806 habitantes) Mieres (318 habitantes) Miravet (691 habitantes) Molló (337 habitantes) Montellà i Martinet (579 habitantes) Montgai (625 habitantes) Montoliu de Lleida (489 habitantes) Montseny (342 habitantes) Pau (560 habitantes) Penelles (452 habitantes) Peramola (347 habitantes) Pratdip (738 habitantes) Prats i Sansor (219 habitantes) Preixens (432 habitantes) Prullans (231 habitantes) Riba-Roja d’Ebre (1126 habitantes) Ribera d’Urgellet (935 habitantes) Riumors (258 habitantes) Rocafort de Queralt (225 habitantes) Sant Aniol de Finestres (341 habitantes) Sant Jaume d’Enveja (3503 habitantes) Sant Julià de Cerdanyola (228 habitantes) Sant Llorenç de la Muga (264 habitantes) Santa Llogaia d’Àlguema (370 habitantes) Sarroca de Lleida (363 habitantes) Sant Martí Vell (252 habitantes) Sant Miquel de Campmajor (231 habitantes) Serra de Daró (221 habitantes) Soriguera (410 habitantes) Sunyer (352 habitantes) Tagamanent (323 habitantes) Talarn (585 habitantes) Tivenys (899 habitantes) Torre-serona (397 habitantes) Torroella de Fluvià (694 habitantes) Ultramort (223 habitantes) Vallbona de les monges (233 habitantes) Vall de Cardós (364 habitantes) Vallcebre (250 habitantes) Vallfogona de Ripollès (206 habitantes) Vilabella (736 habitantes) Viladamat (468 habitantes) Viladrau (1040 habitantes) Vilalba dels Arcs (625 habitantes) Vilamacolum (348 habitantes) Vilanova de Meià (389 habitantes) Vila-sana (742 habitantes) Vilaverd (452 habitantes) Vinebre (428 habitantes)

Noemí Bastías, alcaldesa de Viladrau, ha explicado que des del día previo a la declaración del estado de alarma se pusieron en contacto con restaurantes y locales comerciales para pedir su colaboración. Explica que durante la pandemia han tratado de estar próximos a la población y a los sectores comerciales, y ha destacado la importancia de la proximidad de las instituciones para prevenir los contagios.

Asimismo, Bastías ha expresado que el consultorio de Viladrau les ha ayudado a controlar a los sectores vulnerables. Des del ayuntamiento de esta localidad han organizado un grupo de voluntarios para poder gestionar las necesidades de los sectores más necesitados. La alcaldesa ha destacado además que el distanciamiento social es muy favorecedor para evitar contagios, y que el hecho de que la localidad se encuentre alejada de otros núcleos les ha beneficiado.

La epidemia del coronavirus sigue propagándose en Cataluña. El número de casos de infectados por el Covid-19 en esta comunidad aumenta diariamente y ha superado la cifra de 57.000 infectados. personas (casi 400 más que el día anterior). La cifra de fallecidos, con el nuevo cómputo del Departamento de Salut de la Generalitat, que recoge las cifras proporcionadas por las funerarias catalanas, supera ya las 10.000 personas.