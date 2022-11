Entran en vigor las medidas para el ahorro de agua potable en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta del protocolo de actuación por la situación de sequía en la ciudad. Se han establecido una serie de medidas que se llevarán a cabo a partir de este miércoles.

El regidor de emergencia climàtica, Eloi Badia, ha anunciado una serie de medidas tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de la Sequía que ha presidido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ante el contexto actual. Algunas de las medidas que más afectarán a los ciudadanos de Barcelona serán que no se podrán llenar las piscinas privadas, ni lavar los vehículos con manguera, y el riego de los jardines privados tendrá que ser dos veces a la semana, en horario nocturno de 20 a 8 horas.

Tanca l'aixeta sempre que no necessitis aigua.



?? Mentre t'ensabonis les mans, et raspallis les dents o rentis els plats, tanca l'aigua. Una aixeta rajant gasta uns 10 litres per minut.



?? Usar aixetes de monocomandament i filtres economitzadors permet estalviar fins a un 50%. pic.twitter.com/IAOSdQJXPz