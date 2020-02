La empresa del concejal Josep Bou amanece con pintadas: "Facha, el fascismo no prescribe"

El concejal del Ayuntamiento Josep Bou ha denunciado a través de las redes el ataque en la fachada con el que se ha despertado su fábrica. El líder del PP en el consistorio ha publicado fotos de las pintadas en que se le increpa por sus ideas políticas. En estas pintadas se pueden leer insultos como "Bou facha", "el fascismo no prescribe", "independencia", así como también el número 155 o una corona real tachados.

Bou denuncia por las redes que ha "trabajado duro" y que siempre se ha comprometido con la "creación de empleo". En el mismo tuit, Bou ha querido trasladar todo su "apoyo" a sus trabajadores quienes, afirma, "son toda su fuerza". El concejal del Ayuntamiento concluye en su mensaje que no van a dejar de trabajar por una "Cataluña unida".

He trabajado duro toda mi vida, y con esfuerzo me he comprometido siempre con la creación de empleo. Así amaneció mi empresa el día de hoy.



Mi apoyo y agradecimiento a mis trabajadores!! Son mi mayor fuerza! No dejaremos de luchar por una #Cataluña unida!! pic.twitter.com/Fk3tWmXxVo — Josep Bou Vila ���� (@josebouvila) February 28, 2020

No obstante, no es la primera vez que el concejal Bou denuncia pintadas en las fachadas. El pasado mes de noviembre se pintó una diana con el nombre del líder del PP en el Ayuntamiento en el domicilio particular de una directiva de su empresa. Además, su grupo municipal, denunció el pasado mes de abril unas pintadas a favor de ETA en la fachada de la iglesia del Santo Cristo Rey en la Sagrera.