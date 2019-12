Els antivacunes no paren d'avançar en les xarxes socials

Les vacunes al llarg de la historia de la salut pública han estat una de les mesures que més vides han salvat.Aquestes són paraules que avui ha dit a "Herrera a Cope Catalunya i Andorra " ,la doctora Magda Campins, Cap del Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Vall d'Hebrón i membre del col.legi de Metges de Barcelona(COMB). Una reflexió feta a partir de l'estudi conjunt entre el COMB i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya que ha detectat que deu dels videos més vistos per You Tube ,visitats per 1,6 milions de persones, defensa la ineficacia de les vacunes. Aquests vídeos animen als seus seguidors a buscar mesures alternatives a la vacunació.Per sort,a Catalunya els índex de vacunació encara són molt alts.Només un 1,5 per cent del pares no vacunen els seus fills.

