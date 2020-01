Educación mantendrá la línea de P3 de la escuela Balandrau de Girona

El Departamento de Educación no tancará la línea de P3 de la escuela Balandrau de la ciudad de Girona. Se ha descartado el cierre de esta línea de cara al nuevo curso. De todos modos, el presidente de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del centro, Xevi Millón, ha advertido que están "inquietos" porque no tienen "el compromiso de que no haya un cierre de aquí a dos años" de toda la escuela. Por eso, han hecho una clase al aire libre delante de la delegación gerundense como medida de presión al Departamento.

Millón ha destacado que no tienen "más comunicación" que lo que les contó la dirección del centro y han lamentado que en ningún momento el Departamento se haya reunido con ellos para hablar del problema.

Para el presidente de la AFA, la decisión de mantener el P3 en el Balandrau supone dar "vida" a la escuela, ya que tan solo hay una línea de parvulario. Por este motivo, para Millón, "cerrar P3 es matar la escuela".

Ahora, el presidente de la AFA ha detallado que se mantendrán en alerta para saber si se cumple la decisión anunciada por el Departamento. Además, ha avanzado que la asociación forma parte de una organización con otras escuelas afectadas por los rumores del cierre de P3.

Las familias de la escuela Balandrau empezaron a movilizarse el 20 de diciembre después que la dirección de la escuela les comunicase que Educación preveía cerrar el curso de P3 a partir del siguiente curso. También hicieron varias campañas en las redes e impulsaron un manifiesto que ya han firmado 4.000 personas.