Una familia española en la BBC por un reportaje sobre el confinamiento en casa

Una familia de Terrassa (Barcelona) se ha vuelto viral en todo el mundo después de la publicación de un vídeo reportaje en la televisión pública británica BBC. The reality of confinement with a four-year-old (La realidad del confinamiento con una niña de cuatro años) cuenta cómo está viviendo esta pareja la cuarentena junto a su hija de cuatro años.

El autor y padre de la niña, Pol Mallafré es creador de vídeos de humor en Youtube, más conocido como Mockudramas, y junto a su mujer, Àngela Monge, decidieron grabar su día a día en su casa durante el confinamiento para dar a conocer cómo cuidan a su hija y qué hacen para pasar los días metidos en casa. La pareja catalana, junto a Anna Pazos, periodista de la BBC y amiga de Mallafré, propone a la cadena británica el documental, que finalmente acepta y lo publica en su página web.

En los cinco minutos que dura el vídeo vemos como Vera, la hija de la pareja, ha convertido el salón del piso en una sala de juegos y como están viendo constantemente la misma película en la televisión de la vivienda de Terrassa.

El vídeo se ha vuelto viral, y hasta la congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez ha reaccionado al corto documental y ha reivindicado la figura de los padres y la dificultad que tiene cuidar de una niña de cuatro años en una situación excepcional.

One thing I hope quarantine can teach is that childcare/caregiving is LABOR.



People are ordinarily paid (not enough) to do it, but those who aren’t being paid are still doing a full job.



& right now parents+caregivers WFH are doing 2+ jobs simultaneously.https://t.co/Ch0qBixFzm