Dimite el alcalde de Argentona, exmilitante de la CUP, por actitudes machistas

El alcalde de Argentona, municipio del Maresme, Eudald Calvo, ha anunciado su dimisión tras reconocer que ha tenido actitudes machistas con una mujer. "Mi dimisión y disculpas son lo mínimo que puedo hacer", ha admitido Calvo.

El ya exalcalde ha considerado que un cargo público no puede tener estas actitudes, por eso ha compartido un comunicado firmado por la candidatura unitaria con la que gobernaba hasta ahora en el Ayuntamiento de Argentona, donde reconoce haber tenido actitudes "machistas y sexistas" hace años.

"Son unas disculpas sinceras y honestas. Ahora me toca reflexionar mucho y trabajar para cambiar. Es necesario erradicar el machismo de la sociedad y yo no he estado consecuente. Pero quiero cambiar. Me arrepiento del prejuicio que haya podido causar", ha dicho Calvo a través de un hilo de tweets desde su perfil, que ha sido borrado.

Calvo reconoció estas actitudes depués de que aparecieran el lunes en redes sociales acusaciones de una mujer que aseguraba haber sufrido actitudes machistas por parte del edil. La denuncia se produjo en el marco de una campaña que visibiliza las agresiones y actitudes machistas protagonizadas por hombres del ámbito de la izquierda independentista.

"Creo que ha llegado la hora de que no le callemos más secretos a Eudald Calvo. Abrir un hilo (de Twitter) desde el anonimato puede parecer sospechoso, pero creo que sois muchas más las que os habeis encontrado (en esta situación) y me creeréis", publicó una usuaria anónima a través de la red social. Dicha denuncia ha sido clave en la dimisión el exalcalde independentista.

Eudald Clavo fue militante de la CUP, partido que forma parte de la candidatura Unitat Argentona, y a finales del año 2019 fue expulsado del partido justamente por haber abusado de una mujer. El partido hizo una gestión en la que le exigió asumir diversas responsabilidades, y al negarse fue expulsado de la militancia.