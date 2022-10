Detenidas tres personas por introducir hachís en falsas embarcaciones pesqueras en las Casas de Alcanar

Los detenidos son 3 hombres de entre 37 y 41 años, y los hechos se remontan al 6 de julio sobre las 21:00 horas cuando los Mossos interceptaron el desembarco de hachís en el puerto pesquero. El grupo estaba formado por un jefe, que organizaba la actividad delictiva, adquiría las embarcaciones y las gestionaba; y las otras dos personas lo ayudaban a manejar las embarcaciones, entre otras cosas.



Lo que hacían era utilizar barcos pesqueros con el objetivo de pasar desapercibidos y no ser detectados por la policía, a pesar de que no trabajaban habitualmente y casi no vendían peces. Un hecho que llamó especialmente la atención, sobre todo en un territorio como el de la costa de Tarragona hasta el Delta del Ebro que, por la crisis económica y otros factores, se está convirtiendo en uno de los territorios más conflictivos en este tipo de negocio.



Dos de los detenidos ya han ingresado a prisión provisional por orden del juzgado instructor, y el tercero ha quedado en libertad con cargos. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, en su variante de tráfico de drogas, y grupo criminal.