El 'desfase' de Joel Joan y sus amigos durante un paseo en barco que acabó mandando a un niño al hospital

El actor independentista Joel Joan y un grupo de amigos “perdieron los papeles” durante un paseo en barco. Es lo que el propio actor ha reconocido después de que se hiciera viral un vídeo en el que aparece, en aparente estado de embriaguez, haciendo comentarios sobre los “marineros de mierda” que los acompañan en la embarcación y asegurando que nadie lo supera “en felicidad” en la, según él, “Polinesia Central”, aunque en realidad se encontraba en la costa de Tarragona. Y todo ello, a grito pelado.

Ante las críticas que ha recibido el actor por el vídeo, en un mensaje de Twitter, ha segurado que “las vacaciones son para muchas cosas, pero de las más esenciales son para perder los papeles. Son cuatro días y dos con Covid”.

Les vacances són per moltes coses però de les més escencials són per perdre els papers. Que són quatre dies i 2 amb COVID.

Pero lo peor vino después, porque según han asegurado algunos usuarios de Twitter, el grupo de amigos lanzó medusas a dos niños que estaban en la playa, e incluso uno de ellos acabó en el hospital por la picadura en un ojo: “Mira, Joel. Si perder los papeles implica tirar una medusa a dos niños de 13 años que se bañaban cerca de tu barco en Sant Salvador (no en la Polinesia) y enviar a uno al hospital por la picadura en el ojo, ya te puedes quedar en casa. Como mínimo, os disculpáis y pedís por las familias“.

Si perdre els papers implica tirar una medusa a dos nens de 13 anys q es banyaven a prop del teu vaixell a St Salvador (no a la Polinèsia) i enviar-ne un a l'hospital per la picada a l'ull, ja et pots quedar a casa.



Com a mínim, us disculpeu i demaneu x les famílies https://t.co/Cnh0yvHIxB