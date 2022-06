Desarman un grupo de ladrones de tiendas de telefonía que sumaban 192 antecedentes y actuaban en todo el país

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han desmantelado un grupo itinerante de ladrones de tiendas de telefonía que actuaba en todo el estado. En el operativo se han detenido tres hombres de entre 26 y 36 años, que suman 192 antecedentes. Se los atribuyen al menos dos robos con fuerza a establecimientos comerciales de tecnología, dos robos de uso de vehículo y un delito contra la seguridad del tráfico a la demarcación de Tarragona. También se los acusa de dos robos con intimidación, dos con fuerza a establecimientos comerciales en Málaga y El Ejido, un delito de conducción temeraria y otro de desobediencia y resistencia para huir de un control policial a Granada. Uno de los arrestados ha ingresado en prisión.

A la demarcación de Tarragona se produjeron dos robos con fuerza en tiendas de telefonía el 25 de mayo, uno de ellos en grado de tentativa. Los dos incidentes se produjeron en un punto muerto de 15 minutos. El grupo estaba formado por tres personas y había sustraído pocos días antes un vehículo de alta gamma a Madrid. Se desplazó hasta Tarragona de madrugada hasta llegar a las ubicaciones de las tiendas que habían elegido como objetivo.



Una vez allá, forzaron las puertas de acceso. Solo pudieron acceder a uno de los establecimientos, de donde se llevaron cerca de 15.000 euros en material electrónico, principalmente 80 teléfonos móviles de última generación. Para huir, los tres sospechosos utilizaron la AP-7 en sentido València y a la altura de Tortosa un radar móvil de una patrulla de tráfico de los Mossos los captó a 223 kilómetros por hora.



Entre el 30 y el 31 de mayo los investigadores tuvieron conocimiento de la sustracción de otro vehículo en Parla (Madrid), con el cual los tres integrantes se habrían desplazado hasta Málaga.



Un equipo de investigadores de la Guardia Civil, que ya investigaba la actividad de este grupo, se puso en contacto con la Unidad Central de multirreincidentes de los Mossos d'Esquadra que los había ubicado a Tarragona. En este momento se estableció un equipo conjunto de investigación. La investigación de estos hechos fue tutelada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona.



Después de los hechos de Tarragona, sobre las tres de la madrugada del 11 de junio accedieron por la fuerza a una gasolinera de Linares (Jaén). Tres días después los ladrones realizaron en un mismo día un robo con fuerza y otro de violento a dos tiendas de telefonía, ambas en la localidad del Egido, se saltaron un control policial al A-7 en dirección Almería y, durante la fuga, fueron pillados a 200km/h mientras circulaban por una vía de limitación de la velocidad a 120km/h.



Cinco días después, el 16 de junio, llevaron a cabo un robo con violencia e intimidación en una tienda de Málaga. De todos estos hechos fue conocedor el Juzgado de Instrucción número 6 del Ejido (Almería).



La investigación se precipitó la primera quincena de junio en Málaga por el alta capacidad delictiva del grupo. En un apartamento turístico de esta localidad andaluza se encontraban alojados los presuntos ladrones. El 16 de junio, el equipo conjunto de investigadores estableció el operativo para localizar los investigados.



Detuvieron los tres presuntos autores y realizaron una entrada y cacheo en el domicilio donde pernoctaban temporalmente, donde encontraron indicios que acreditaban su participación en los robos investigados a Tarragona.



El 17 de junio, en el marco de las actuaciones, los investigadores llevaron a cabo una entrada y cacheo en un domicilio de los investigados a Madrid, en el cual encontraron información relacionada con la investigación. Los agentes estudiarán esta información para encontrar indicios de su participación en otros hechos.



En la entrada se recuperaron efectos por valor de 56.000 euros con un total de 127 teléfonos móviles nuevos que habían sido sustraídos a los robos del Ejido y Granada. También se recuperó ropa de lujo sustraída en una tienda de un centro comercial de Málaga. Los policías también intervinieron enseres para hacer los robos y dispositivos electrónicos para poder sustraer los vehículos.



Además de los hechos imputados en Málaga y El Ejido, los investigadores los acusan de dos robos con fuerza en establecimientos, tres robos con vehículo, un delito de atentado a agentes de la autoridad y otro de conducción temeraria para embestir un control policial.



Los investigadores de los Mossos no habían investigado previamente los tres arrestados pero sí que eran bastante conocidos por el resto de cuerpos policiales del estado español. En total acumulan 192 antecedentes, 157 de los cuales por delitos contra el patrimonio. Actuaban principalmente en la comunidad de Madrid y en Málaga, pero también a las demarcaciones de Burgos, Ávila y Salamanca a Castilla León, Jaén y Granada en Andalucía y País Vasco, Navarra, Melilla, Murcia y Zaragoza.



El grupo se caracterizaba por la gran movilidad dentro de los territorio español y la rapidez en sus actuaciones. Acostumbraban a aprovechar la sustracción de alguno de los vehículos, siempre de la misma marca, para realizar varios robos en diferentes días o, incluso, en una misma noche. En este punto, no dudaban al conducir de manera temeraria para evadir controles policiales. El líder del grupo, conocido como 'El Bubu', tenía una gran destreza en la conducción de vehículos a altas velocidades y era quienes siempre se ponía al volante. En este sentido, había protagonizado varios episodios de fugas espectaculares después de cometer robos en varios puntos del estado.



A pesar de que su principal tipo delictivo eran los robos con fuerza a establecimientos en horario nocturno, los investigados no dudaban al variar su patrón de actuación y cometer robos violentos, si se encontraban con la presencia de trabajadores o vigilantes de seguridad.



Los tres detenidos pasaron a disposición del juzgado en funciones de guardia de Vélez-Málaga. Dos de ellos quedaron en libertad y otro ingresó en prisión por una requisitoria vigente de una causa pendiente.



La investigación continúa abierta con el fin de encontrar más indicios para atribuirles otros hechos delictivos.